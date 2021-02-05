Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

Специалисты вынуждены были ограничить движение на дороге в связи с ухудшением погодных условий

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Для остального автотранспорта дорога открыта. Специалисты вынуждены были ввести этот режим на дороге из-за снега и гололеда.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.