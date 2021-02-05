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Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги

Верхний Ларс сегодня: дорога к России закрыта для большегрузов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (439)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210205/250801802/Verkhniy-Lars-segodnya-doroga-k-Rossii-zakryta-dlya-bolshegruzov.html

Специалисты вынуждены были ограничить движение на дороге в связи с ухудшением погодных условий

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Движение машин с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс запрещено, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Ремонт дорог
© facebook.com/CityHallofTbilisi
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Для остального автотранспорта дорога открыта. Специалисты вынуждены были ввести этот режим на дороге из-за снега и гололеда.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (439)
Теги:
Россия, Грузия, Верхний Ларс


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