19:54 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Спецтехника расчищает участок военно-грузинской дороги

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии: где действуют ограничения

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (440)
29 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210205/250808130/Nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-Gruzii-gde-deystvuyut-ogranicheniya.html

Ограничения на передвижение автотранспорта будут сняты после завершения очистительных работ

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Но отдельных участках дороги Грузии введены ограничения из-за непогоды, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Загородная трасса после снегопада
FB / Департамент автодорог
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии

В частности, из-за снегопада и опасности схода лавин на 171-186 километре (отрезок Кала - Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди – Джвари – Мести – Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта.

Из-за интенсивного снега ограничения установлены на перевале Накерала для большегрузов. В частности, запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули – Амбролаури. На указанном участке движение для остального вида транспорта свободно.

Из-за гололеда ограничения действуют и на дороге, ведущей к грузино-российской границе. С утра на отрезке Гудаури – Коби автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.

Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (440)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться