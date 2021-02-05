Непогода создала проблемы на дорогах Грузии: где действуют ограничения

Ограничения на передвижение автотранспорта будут сняты после завершения очистительных работ

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Но отдельных участках дороги Грузии введены ограничения из-за непогоды, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, из-за снегопада и опасности схода лавин на 171-186 километре (отрезок Кала - Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди – Джвари – Мести – Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта.

Из-за интенсивного снега ограничения установлены на перевале Накерала для большегрузов. В частности, запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на 39-62 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Ткибули – Амбролаури. На указанном участке движение для остального вида транспорта свободно.

Из-за гололеда ограничения действуют и на дороге, ведущей к грузино-российской границе. С утра на отрезке Гудаури – Коби автомагистрали Мцхета – Степанцминда – Ларс запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом. Для остального вида транспорта движение свободно.

Движение по автомагистрали осуществляется в безостановочном режиме только по лавинозащитным тоннелям и под контролем патрульной полиции.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, или Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией.