Проезд на автобусах в Кутаиси может подорожать

Автобусы будут полностью соответствовать рекомендациям Минздрава, а водитель и пассажиры обязательно должны быть в защитных масках

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Автопарк Кутаиси пополнился 60 новыми автобусами, вместе с тем может повыситься оплата за проезд, информацию распространяет мэрия Кутаиси.

По словам главы Кутаисской транспортной компании Георгия Гиоргобиани, на сегодняшний день стоимость проезда на автобусе составляет 40 тетри. Ожидается, что стоимость увеличится до 50 тетри, однако для этого необходимо решение горсовета, которое будет принято в конце февраля.

Транспорт перераспределят по маршрутам после того, как на автобусах будут размещены номерные знаки.

"С 8 февраля в транспортной схеме будет задействовано 36 автобусов. Их маршруты уже определены. Прежде всего, мы оставили все те маршруты, по которым раньше ходили автобусы. Также учтем потребности населения - там, где нужно добавить новый маршрут, новые остановки. С этой целью мы проводим встречи с населением во всех административных единицах и, наконец, с учетом их идей и пожеланий сформулируем транспортную схему Кутаиси ", - сказал Георгий Гиоргобиани.

В транспортной компании поясняют, что автобусы будут полностью соответствовать рекомендациям Минздрава, водитель и пассажиры обязательно должны быть в защитных масках. Пассажиру будет запрещено стоять на ногах во время проезда. В конце каждого рабочего дня автобусы будут дезинфицировать.

Служба мониторинга будет постоянно проверять, как выполняются рекомендации.

"Мы планируем, чтобы автобусы курсировали с 8:00 до 22:00, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, на данном этапе они будут работать с 8 до 20 часов ", - сказал Георгий Гиоргобиани.

В ближайшее время в автобусах будет внедрена система электронной оплаты, что намного удобнее, чем оплата наличными.

Согласно решению правительства Грузии, муниципальный общественный транспорт заработает 8 февраля.

Закупка автобусов осуществляется в рамках Программы развития городского транспорта Грузии. Программа финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а общая стоимость контракта составляет 18,7 миллиона евро.

Объявленный тендер выиграла турецкая компания ООО Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. Компания обязалась, начиная с осени и до конца 2020 года, обеспечить муниципалитеты 117-ю 8,5-метровыми и 58-ю 10-метровыми автобусами.

Кроме Кутаиси автобусы передадут в Рустави – 40, Гори – 30, Зугдиди – 25, Поти и Телави – по 10 автобусов.