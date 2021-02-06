Генпрокуратура Грузии возобновила расследование по делу об убийстве 27-летней давности

Это уже вторая попытка вновь расследовать дело об убийстве Фреда Вудрофа. В прошлый раз повторного расследования дела в 2005 году добился американский адвокат Майкл Пулар, нанятый родственниками убитого

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии вновь расследует убийство гражданина США Фреда Вудрофа в 1993 году на въезде в Тбилиси и опрашивает свидетелей по делу, заявил один из свидетелей, бывший охранник второго президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе Эльдар Гоголадзе в эфире Первого канала.

Сотрудник ЦРУ Вудроф был застрелен в августе 1993 году прямо в автомобиле на въезде в Тбилиси. За его убийство был осужден бывший военный Анзор Шаршаидзе, который спустя 15 лет заключения вышел на свободу в 2008 году и теперь потребовал пересмотра дела.

"Я рассказал прокуратуре все, что помнил, и на все дал ответ: где я был, откуда мы ехали, когда в нас стреляли", – сказал Гоголадзе, который на момент убийства находился с Вудрофом в одной машине.

На вопросы прокуратуры уже ответил и отсидевший за убийство Анзор Шаршаидзе, который теперь утверждает, что он невиновен. На допросе бывший заключенный назвал несколько фамилий возможных виновных по делу.

После допроса его адвокат потребовал признать Шаршаидзе пострадавшим, однако получил отказ.

Дело Вудрофа

Это уже вторая попытка заново расследовать дело об убийстве Фреда Вудрофа.

Первый раз повторного расследования дела в 2005 году добился американский адвокат Майкл Пулар, нанятый родственниками убитого. Однако тогда следствие закончилось с тем же итогом.

Убийство произошло, когда Вудроф вместе с начальником охраны президента Грузии Эльдаром Гоголадзе и двумя девушками возвращались в Тбилиси с загородной прогулки на автомашине "Нива".

По версии следствия и сопровождавших Вудрофа, при въезде в Тбилиси несколько молодых людей в военной форме попросили остановиться, однако сидящий за рулем Гоголадзе не остановил машину, после чего незнакомцы произвели один выстрел. Пуля попала в голову сидящего на заднем сидении с правой стороны Вудрофу, от полученной раны он скончался через 30 минут. Гоголадзе, оставив убитого Вудрофа в больнице, вернулся на место преступления, где задержал Анзора Шармаидзе и еще двух лиц.

В отделении полиции задержанные признали, что Шармаидзе якобы произвел один выстрел, которым был убит Вудроф.

Американская сторона провела независимое расследование этого инцидента, однако большая часть материалов следствия засекречена. По версии американских следователей, Анзор Шармаидзе не имел к убийству никакого отношения и даже не находился на месте преступления в момент убийства.