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Военно-грузинская дорога

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (140)
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Sputnik Грузия
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На участке Гудаури-Коби движение, которое контролирует патрульная полиция, осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом на центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к границе Грузии с Россией, восстановлено, говорится в заявлении департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии.

На этом этапе на дороге движение свободно для всех видов автотранспорта.

На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. Движение регулирует патрульная полиция.

Вечерний Тбилиси
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест в тоннелях осуществляется в одностороннем режиме.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.

Темы:
Ситуация на Военно-Грузинской дороге (140)


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