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Акция-перформанс против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года

В Тбилиси снова протестуют против коронавирусных ограничений

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210206/250813681/V-Tbilisi-snova-protestuyut-protiv-koronavirusnykh-ogranicheniy.html

Представители туристического бизнеса, развлекательных и фитнес-центров протестуют против решения правительства не открывать эти сферы

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Представители бизнеса устроили необычную акцию-перформанс у парламента Грузии - главными героями протеста стали музыканты и аниматоры, переодетые в костюмы героев, передает корр. Sputnik Грузия.

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Музыканты, представители туристического бизнеса, развлекательные центров и фитнес-центров протестуют против решения правительства не открывать эти сферы.

В знак протеста они устроили перфоманс у здания парламента Грузии, где каждый желающий мог получить экскурсию по Тбилиси, сфотографироваться с аниматорами или послушать музыкантов.

Также участники вынесли к зданию парламента плакаты с надписями "Регуляция = голод", "Мы хотим работать".

"Мы уже находимся на грани банкротства. У меня было четыре развлекательных центра в Тбилиси, из которых от одного я был вынужден отказаться, а остальные уже находятся на грани закрытия, так как я не могу платить аренду", - сказал один из участников акции.

К протестующим присоединились и представители фитнес-центров и гиды. Последние в знак протеста провели несколько мин экскурсий по Тбилиси.

Еще одним лейтмотивом акции стали лыжи у здания парламента, как символ закрытых зимних курортов.



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