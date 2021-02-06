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Шествие против ковид-ограничений по проспекту Руставели 6 февраля 2021 года

Молодежь в Тбилиси устроила марш неповиновения в комендантский час

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (819)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210206/250815370/Molodezh-v-Tbilisi-ustroila-marsh-nepovinoveniya-v-komendantskiy-chas.html

Главным требованием участников акции является снятие ограничений, в том числе ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Несколько десятков молодых людей под звуки барабанов с воздушными шарами устроили шествие по улицам Тбилиси во время действия ограничений на передвижение.

"Мы пока не можем сказать, куда конкретно пойдем, так как все места, которые мы назвали, перекрыла полиция. Поэтому куда мы пойдем – это секрет", - сказал один из лидеров движения "Стыдно" Гига Макарашвили.

Акция-перформанс против ковид-ограничений у здания парламента Грузии 6 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
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Шествие молодежи очень красочное, на части участников марша цветные маски, часть - держит цветные воздушные шары.

Главным их требованием является снятие ограничений, в том числе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.

На месте мобилизована полиция, которая пыталась не пропустить участников марша на проезжую часть, однако они прорвали кордон и вышли на проезжую часть на проспект Руставели. Полиция следует за участниками акции.

Помимо молодежных организаций в шествии принимают участие представители оппозиционных партий. По предварительной информации, участники акции сначала сделают круг по улицам Тбилиси, а после проведут ночь на улице.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (819)


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