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Число выявленных в Грузии случаев коронавируса продолжает снижаться

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (823)
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Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневно - 2,95%, за последние 14 дней - 3,87%, за последние 7 дней - 3,64%

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 404. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 262 024 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 799 человек, с начала пандемии вылечились 253 614 пациентов. Скончались 3 283.

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© AP Photo / Mahesh Kumar A
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За сутки сделано 13 573 теста, в том числе 7 252 на антиген и 6 321 ПЦР-тест.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневно - 2,95%, за последние 14 дней - 3,87%, за последние 7 дней - 3,64%.

В карантине в настоящее время находятся 450 человек, в стационарах – 2 230, в ковид-гостиницах – 294.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (823)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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