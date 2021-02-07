Число выявленных в Грузии случаев коронавируса продолжает снижаться

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневно - 2,95%, за последние 14 дней - 3,87%, за последние 7 дней - 3,64%

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 404. Скончались 14 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 262 024 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 799 человек, с начала пандемии вылечились 253 614 пациентов. Скончались 3 283.

За сутки сделано 13 573 теста, в том числе 7 252 на антиген и 6 321 ПЦР-тест.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневно - 2,95%, за последние 14 дней - 3,87%, за последние 7 дней - 3,64%.

В карантине в настоящее время находятся 450 человек, в стационарах – 2 230, в ковид-гостиницах – 294.

41 гражданин Грузии доставлен на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.