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Ковид-география Грузии: в каких регионах выявили новые случаи коронавируса

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (823)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210207/250820562/Kovid-geografiya-Gruzii-v-kakikh-regionakh-vyyavili-novye-sluchai-koronavirusa.html

В настоящее время в стране зарегистрирован 5 101 активный случай заражения, из которых 2 230 человек проходят лечение в клиниках

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Из 404 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, менее половины выявлено в Тбилиси, говорится в сообщении правительства.

Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 188 новых случаев инфицирования.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Имерети 73
Кахети 33
Шида Картли 30
Самегрело - Земо Сванети 26
Гурия 26
Квемо Картли 10
Аджария 7
Самцхе-Джавахети 7
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3
Мцхета-Мтианети 1

 

В настоящее время в стране зарегистрирован 5 101 активный случай заражения, из которых 2 230 человек проходят лечение в клиниках, 294 – в ковид-гостиницах, 2 577 – лечатся на дому.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 262 024 случая, выздоровели 253 614 пациентов, скончались 3 283 граждан.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (823)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцина, Имерети, Аджария, Тбилиси, Грузия


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