Ковид-география Грузии: в каких регионах выявили новые случаи коронавируса

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Из 404 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, менее половины выявлено в Тбилиси, говорится в сообщении правительства.
Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 188 новых случаев инфицирования.
Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Имерети
|73
|Кахети
|33
|Шида Картли
|30
|Самегрело - Земо Сванети
|26
|Гурия
|26
|Квемо Картли
|10
|Аджария
|7
|Самцхе-Джавахети
|7
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|3
|Мцхета-Мтианети
|1
В настоящее время в стране зарегистрирован 5 101 активный случай заражения, из которых 2 230 человек проходят лечение в клиниках, 294 – в ковид-гостиницах, 2 577 – лечатся на дому.Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 262 024 случая, выздоровели 253 614 пациентов, скончались 3 283 граждан.