Ковид-география Грузии: в каких регионах выявили новые случаи коронавируса

В настоящее время в стране зарегистрирован 5 101 активный случай заражения, из которых 2 230 человек проходят лечение в клиниках

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Из 404 случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных в Грузии за последние сутки, менее половины выявлено в Тбилиси, говорится в сообщении правительства.

Согласно официальным данным, в Тбилиси было выявлено 188 новых случаев инфицирования.

Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Имерети 73 Кахети 33 Шида Картли 30 Самегрело - Земо Сванети 26 Гурия 26 Квемо Картли 10 Аджария 7 Самцхе-Джавахети 7 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 3 Мцхета-Мтианети 1

В настоящее время в стране зарегистрирован 5 101 активный случай заражения, из которых 2 230 человек проходят лечение в клиниках, 294 – в ковид-гостиницах, 2 577 – лечатся на дому.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили 262 024 случая, выздоровели 253 614 пациентов, скончались 3 283 граждан.