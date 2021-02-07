Ковид-нарушения в Грузии: за сутки в стране оштрафовали 668 человек

С 1 января сотрудники полиции выявили 22 210 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. За последние сутки МВД Грузии зафиксировало 668 случаев нарушения ограничений, введенных в Грузии из-за коронавируса, сообщается на сайте МВД страны.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным на сайте МВД Грузии, с 1 января сотрудники полиции выявили 22 210 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 600 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на передвижение в ночное время. За последние сутки было выявлено 68 подобных нарушений.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижения – 2 тысячи лари (около 602,5 доллара).

При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил на этой неделе с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима в Грузии.

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Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.