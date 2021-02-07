Тбилисская транспортная компания готова к возобновлению работы

С 6 утра понедельника, 8 февраля, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновляет работу общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тбилисская транспортная компания полностью готова к обслуживанию пассажиров с утра понедельника, 8 февраля, заявил руководитель пресс-службы компании Тамаз Робакидзе.

С 6 утра понедельника, 8 февраля, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, по решению Координационного совета, свою работу возобновляет общественный транспорт.

"Дезинфекция проводится специальным средством, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Дезинфекция транспорта будет проходить ежедневно, каждую ночь перед тем, как он будут выходить на линию. Что касается рекомендаций, то ограничение остается только одно - все пассажиры должны быть в масках, и это будет контролироваться нашими сотрудниками и патрулем в метро", - заявил Робакидзе в эфире Первого канала.

Кроме того, в автобусах будет запрещено включать систему отопления и охлаждения.

Общественный транспорт будет работать с 6:00 до 21:00.

Кроме того, сотрудники транспортной службы будут ежедневно проходить термоскрининг, и в случае появления симптомов компания будет действовать соответствующим образом.