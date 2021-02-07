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Эпидемия коронавируса - пассажиры в автобусе в масках

Тбилисская транспортная компания готова к возобновлению работы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (825)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210207/250821163/Tbilisskaya-transportnaya-kompaniya-gotova-k-vozobnovleniyu-raboty.html

С 6 утра понедельника, 8 февраля, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновляет работу общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Тбилисская транспортная компания полностью готова к обслуживанию пассажиров с утра понедельника, 8 февраля, заявил руководитель пресс-службы компании Тамаз Робакидзе.

С 6 утра понедельника, 8 февраля, в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, по решению Координационного совета, свою работу возобновляет общественный транспорт.

Патрульные полицейские следят за порядком в метро во время эпидемии коронавируса
photo : Patrol Police of Georgia / FB
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"Дезинфекция проводится специальным средством, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. Дезинфекция транспорта будет проходить ежедневно, каждую ночь перед тем, как он будут выходить на линию. Что касается рекомендаций, то ограничение остается только одно - все пассажиры должны быть в масках, и это будет контролироваться нашими сотрудниками и патрулем в метро", - заявил Робакидзе в эфире Первого канала.

Кроме того, в автобусах будет запрещено включать систему отопления и охлаждения.

Общественный транспорт будет работать с 6:00 до 21:00.

Кроме того, сотрудники транспортной службы будут ежедневно проходить термоскрининг, и в случае появления симптомов компания будет действовать соответствующим образом.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (825)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Новые автобусы, Рустави, Кутаиси, Тбилиси


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