Две недели автобусы в Рустави будут работать бесплатно для пассажиров

Впервые за десятилетия автопарк общественного транспорта города Рустави будет полностью обновлен

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. По решению мэрии города Рустави, общественный транспорт будет обслуживать граждан в течение двух недель совершенно бесплатно, сообщает пресс-служба мэрии Рустави.

С понедельника в Тбилиси, Кутаиси и Рустави свою работу возобновляет общественный транспорт после длительного перерыва из-за второй волны пандемии коронавируса.

Помимо этого, впервые за десятилетия автопарк общественного транспорта города Рустави полностью обновлен – граждан будут обслуживать 22 новых автобуса. В ближайшее время в город прибудут дополнительно еще 18 автобусов.

Новые автобусы были закуплены для Рустави в рамках программы развития городского транспорта. Программа реализована при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), на которую было выделено 18,7 млн евро.

Для осуществление программы развития городского транспорта были выбраны шесть городов Грузии - Рустави, Телави, Поти, Гори, Зугдиди и Кутаиси. Из 175 единиц транспортных средств 40 автобусов были предоставлены муниципалитету Рустави по программе.