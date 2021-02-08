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Правительственная администрация

Правительство Грузии начнет выдавать компенсации жертвам торговли людьми

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Преступность в Грузии (1308)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210208/250823473/Pravitelstvo-Gruzii-nachnet-vydavat-kompensatsii-zhertvam-torgovli-lyudmi.html

Предоставление единовременной государственной компенсации будет достаточным условием для присвоения лицу статуса жертвы или потерпевшего

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Жертвам трефикинга единовременно будет выдаваться компенсация, независимо от того, ведется ли суд о возмещении ущерба в соответствии с гражданским процессуальным законодательством, сообщает Первый канал.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После рассмотрения соответствующие поправки, инициированные председателем Комитета по правам человека Михаилом Сарджвеладзе, будут внесены в "Закон о борьбе с торговлей людьми". Сумма компенсации, согласно законопроекту, составляет тысячу лари (почти 300 долларов).

Законопроект предусматривает, что предоставление единовременной государственной компенсации будет достаточным условием для присвоения лицу статуса жертвы или потерпевшего. Согласно поправкам, получение государственной компенсации не лишает жертву права обратиться в суд о возмещении ущерба.

Вместе с тем, поправка уточняет порядок присвоения лицу статуса жертвы специальной группой. А именно, это группа решает соответствующий вопрос не позднее 48 часов после получения информации о предполагаемой жертве после обращения в приют или другое соответствующее учреждение.

Темы:
Преступность в Грузии (1308)
Теги:
Трафикинг, Правительство России, Грузия


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