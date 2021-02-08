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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 204

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (830)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210208/250825756/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-204.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 15 человек, из ковид-клиник страны выписаны 736 пациентов, а с начала пандемии вылечились 254 350

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 204. Скончались 15 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 262 228 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 736 человек, с начала пандемии вылечились 254 350 пациентов. Скончались 3 298.

За сутки сделано 6 593 теста, в том числе 3 887 на антиген и 2 706 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 446 человек, в стационарах – 2 229, в ковид-гостиницах – 295.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (830)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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