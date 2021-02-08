Вместе с университетом 103 года назад родилась и новая Грузия – президент

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила всех граждан страны, студентов и профессоров со 103-й годовщиной основания главного вуза страны – Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили, сообщается на сайте президента.

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"Сегодня – день основания Тбилисского государственного университета. Именно 103 года назад вместе с рождением ТГУ родилась и современная Грузия, и после этого каждое переломное событие современной истории страны связано с именем этого университета… Поздравляю с этой знаменательной датой каждого гражданина Грузии, студентов и профессоров ТГУ", – заявила Зурабишвили.

Решение открыть университет в день поминовения Давида Строителя, было осознанный актом, как символ силы и единства страны, отметила Зурабишвили.

ТГУ остается очагом культурного и национального единства, который продолжает миссию Иване Джавахишвили, Дмитрия Узнадзе, Акакия Шанидзе, Андриа Размадзе, Коте Апхази, Эквтиме Такаишвили, Григола Церетели, Корнели Кекелидзе, Петре Меликишвили, Шалвы Нуцубидзе и других, подчеркнула президент.

Зурабишвили также отметила роль ТГУ в отношениях Европы и Грузии. Уровень университета ничем не отстает от уровня ведущих университетов Европы, и по сей день сохраняет свое место, отметила президент Грузии. По ее словам, студенты ТГУ продолжают учебу в разных европейских университетах, а европейские студенты приезжают в Грузию.

В прошлом году Тбилисский государственный университет продвинулся вперед на 113 позиций в международном рейтинге вузов Best Global Universities Rankings 2020, заняв 322 место. Таким образом, ТГУ входит в 1,5% лучших университетов мира. Что касается рейтинга дисциплин и факультетов, то направление физики ТГУ на 22-й позиции. Оно улучшило показатели и заняло 256 место. ТГУ в рейтинге опережает некоторые вузы таких стран, как Венгрия, Румыния, Япония, Великобритания, Франция, Германия и другие.

ТГУ – первый национальный университет на Кавказе – открылся в Тбилиси 8 февраля (26 января по старому стилю) 1918 года в день поминовения величайшего грузинского царя Давида Строителя. В 1989 году университету было присвоено имя его основателя – академика Иванэ Джавахишвили.

В вузе учатся порядка 20 тысяч студентов, 2% из которых – иностранцы.