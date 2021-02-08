COVID-19 в тюрьмах Грузии: большинство заключенных выздоровели

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Большинство инфицированных коронавирусом заключенных в Глданской и Ксанской тюрьмах Грузии выздоровели, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы.

По информации ведомства, в результате повторного ПЦР-тестирования было выявлено, что большинство инфицированных в указанных тюрьмах выздоровели.

В частности, из 2 340 тестов, проведенных в пенитенциарном учреждении №8 в Глдани, лишь 9 были положительными. Соответственно, из 38 случаев, выявленных две недели назад, выздоровели 29 заключенных.

Что касается Ксанской тюрьмы, то здесь было проведено 1 672 теста, и было выявлено лишь 9 положительных случаев. Две недели назад этот показатель составлял 40.

Специальная пенитенциарная служба продолжает интенсивное тестирование заключенных. Несмотря на выявление случаев заражения вирусом, ситуация в пенитенциарной системе находится под полным контролем, отмечают в ведомстве.