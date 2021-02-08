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Патрульная полиция

Ковид-нарушения в Грузии: за сутки выписано 574 штрафа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (833)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210208/250827900/Kovid-narusheniya-v-Gruzii-za-sutki-vypisano-574-shtrafa.html

Большинство нарушений касалось правила ношения масок в общественных местах – оштрафовано 450 человек

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. За последние сутки сотрудники полиции зафиксировали 574 случая нарушения ограничений, введенных в Грузии из-за коронавируса, сообщается на сайте МВД страны.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Goga Vardzieli
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 204

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным на сайте МВД Грузии, с 1 января сотрудники полиции выявили 22 784 нарушения, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 450 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на передвижение в ночное время. За последние сутки было выявлено 124 подобных нарушения.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижения – 2 тысячи лари (около 602,5 доллара).

При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил на этой неделе с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима в Грузии.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (833)


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