COVID-статистика Грузии: новых случаев заражения все меньше

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 204 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
За последние сутки в Грузии провели 6 593 тысячи тестов на коронавирус, из них 3 887 на антиген и 2 706 ПЦР.
По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 3,09%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,84%, за последнюю неделю – 3,69%.
Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 86 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|11
|Имерети
|32
|Квемо Картли
|16
|Шида Картли
|13
|Гурия
|18
|Самегрело - Земо Сванети
|14
|Кахети
|8
|Мцхета-Мтианети
|3
|Самцхе-Джавахети
|3
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
В настоящее время в стране зарегистрировано 4 554 активных случая заражения, из которых 2 229 человек проходят лечение в клиниках, 295 – в ковид-гостиницах, а 2 030 – лечатся на дому.
На данном этапе состояние 499 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 134 человека.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 298 человек.