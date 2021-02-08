COVID-статистика Грузии: новых случаев заражения все меньше

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 227 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 204 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 6 593 тысячи тестов на коронавирус, из них 3 887 на антиген и 2 706 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 3,09%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,84%, за последнюю неделю – 3,69%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 86 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 11 Имерети 32 Квемо Картли 16 Шида Картли 13 Гурия 18 Самегрело - Земо Сванети 14 Кахети 8 Мцхета-Мтианети 3 Самцхе-Джавахети 3 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 554 активных случая заражения, из которых 2 229 человек проходят лечение в клиниках, 295 – в ковид-гостиницах, а 2 030 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 499 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 134 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 298 человек.