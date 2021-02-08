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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

COVID-статистика Грузии: новых случаев заражения все меньше

© Sputnik / Goga Vardzieli
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (833)
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Sputnik Грузия
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Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 227 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 204 новых случая инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
© Sputnik / Goga Vardzieli
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 204

За последние сутки в Грузии провели 6 593 тысячи тестов на коронавирус, из них 3 887 на антиген и 2 706 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 3,09%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,84%, за последнюю неделю – 3,69%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 86 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Регион  Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  11
 Имерети  32
 Квемо Картли  16
 Шида Картли  13
 Гурия  18
 Самегрело - Земо Сванети  14
 Кахети  8
 Мцхета-Мтианети  3
 Самцхе-Джавахети  3
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  0

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 554 активных случая заражения, из которых 2 229 человек проходят лечение в клиниках, 295 – в ковид-гостиницах, а 2 030 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 499 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 134 человека.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 298 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (833)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия


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