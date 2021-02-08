Рикотский тоннель будет закрыт в ночное время

На протяжении трех дней автомобилистам по ночам придется объезжать Рикотский тоннель

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Рикотский тоннель, соединяющий Восточную и Западную Грузию, будет закрыт в ночное время в течение трех дней, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В частности, тоннель на центральной автомагистрали Тбилиси – Сенаки – Леселидзе будет закрыт для всех видов транспорта с 00:00 до 05:00 часов утра 9, 10 и 11 февраля.

Это стало необходимо из-за строительных работ на участке Чумателети – Хеви, где запланированы буровзрывные работы. По информации департамента автодорог, нужна оценка воздействия указанных работ на автомобильный тоннель.

В течение этого периода движение автотранспорта будет осуществляться по объездной дороге Рикотского тоннеля. Координировать и следить за передвижением транспорта будет патрульная полиция.

Рикотский тоннель расположен на 143-м километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (Е-60). По этому пути пролегает маршрут многих транзитных грузов.