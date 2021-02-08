В Грузии могут отменить оставшиеся ограничения через пару недель

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Улучшение эпидемиологической ситуации дает основания полагать, что оставшиеся ограничения постепенно будут отменены, заявил журналистам президент Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе.

Правительство Грузии на фоне многочисленных акций протеста приняло решение поэтапно смягчать введенные ограничения раньше запланированного срока. Так, с 8 февраля снят запрет на муниципальный транспорт, разрешена работа открытых и закрытых вещевых рынков. А с 15 февраля объекты питания смогут принимать посетителей в открытых пространствах. По выходным ограничения будут в силе.

Между тем в стране все еще действует запрет на междугородный транспорт, обязательный масочный режим и запрет на передвижение в ночные часы с 21:00 до 05:00 как для автомобилей, так и для пешеходов.

"Мы вновь получили обещание, что посмотрят на эпидситуацию в течение двух последующих недель, мы обсудили параметры, связанные с новыми случаями коронавируса, и думаем, что через две недели добьемся и того, что оставшиеся ограничения постепенно будут отменены", - заявил Пхакадзе после встречи с премьером.

В понедельник в администрации правительства прошла встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахария с крупными работодателями страны. В ней приняли участие около 40 бизнесменов.

Стороны обсудили шаги, которые необходимо предпринять совместными усилиями правительства и бизнеса для поддержания конкурентоспособности и потенциала быстрого восстановления экономики в постпандемический период.

"Экономический рост, сохранение рабочих мест и поддержка прямых иностранных инвестиций являются нашим важнейшим приоритетом, поскольку все они напрямую связаны с быстрым выходом из глобального кризиса. Я всегда готов услышать от вас конкретные предложения, и знайте, что дверь администрации правительства открыта для вашего участия", - заявил Гахария.

Было отмечено, что для того чтобы как можно скорее преодолеть трудности, вызванные пандемией, и смягчить существующие ограничения, крайне важно обеспечить соблюдение установленных правил, включая правильное использование масок и соблюдение социальной дистанции.

"Премьер-министр рассказал, от каких показателей зависит и как можно постепенно открыть весь бизнес в конце весны, летом. Второй вопрос был больше о среднесрочном развитии, повышении конкурентоспособности предприятий и укреплении экономики, о том, какие структурные реформы необходимо провести, приватизация должна усилиться еще больше, и какие фундаментальные изменения необходимы в экономике", - заявил гендиректор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе.

Гахария еще раз подтвердил крупным работодателям готовность лично участвовать в процессе решения важных для них вопросов и быть гарантом скорейшего решения любых проблемных вопросов в рамках закона, в том числе беспрепятственной реализации проектов в условиях пандемии.

Ранее власти Грузии приняли решение о том, что если в стране показатель заражения снизится ниже 4%, можно будет говорить об открытии транспорта и как можно более скором открытии отраслей экономики.