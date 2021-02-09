В Грузии можно будет сдать программу I-XII классов экстерном

Регистрация желающих сдать школьную программу экстерном началась и продлится до 12 февраля, а сами экзамены начнутся с 18 февраля

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии установило крайние сроки регистрации и сдачи экзаменов для желающих пройти программу I-XII классов экстерном.

Как говорится в сообщении министерства, желающие смогут зарегистрироваться на экзамен с 8 по 12 февраля, а экзамены сдать с 18 февраля по 6 марта.

Лицо имеет право сдать экзамен, если его возраст соответствует возрастной группе учеников примерного класса или превышает его, и он прошел предклассную образовательную программу.

Совершеннолетнее заинтересованное лицо или законный представитель несовершеннолетнего, заинтересованного в получении образования в форме экстерната, должен подать заявление о регистрации в ресурсный центр в сроки, установленные для регистрации, вместе с необходимой документацией.

Подробно о правилах регистрации можно узнать по ссылке www.mes.gov.ge.