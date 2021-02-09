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Эпидемия коронавируса - девушки в масках идут по проспекту Руставели

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 829

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (838)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210209/250836624/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-829.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 566 пациентов, а с начала пандемии вылечились 254 916

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 829. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 254 916 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 566 человек, с начала пандемии вылечились 254 916 пациентов. Скончались 3 306.

За сутки сделанs 18 331 тест, в том числе 12 700 на антиген и 5 631 ПЦР-тест.

В карантине в данное время находятся 430 человек, в стационарах – 2 149, в ковид-гостиницах – 301.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (838)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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