Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 829

За последние 24 часа от коронавируса скончались восемь человек, из ковид-клиник страны выписаны 566 пациентов, а с начала пандемии вылечились 254 916

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 829. Скончались восемь человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 254 916 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 566 человек, с начала пандемии вылечились 254 916 пациентов. Скончались 3 306.

За сутки сделанs 18 331 тест, в том числе 12 700 на антиген и 5 631 ПЦР-тест.

В карантине в данное время находятся 430 человек, в стационарах – 2 149, в ковид-гостиницах – 301.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.