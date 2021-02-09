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Патрульная полиция

Ковид-нарушения в Грузии: за что выписывают штрафы чаще всего

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (841)
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Sputnik Грузия
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Самым распространенным нарушением в Грузии является правило ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. За последние сутки грузинские полицейские зафиксировали 665 случаев нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД страны.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным на сайте МВД Грузии, с 1 января сотрудники полиции выявили 23 449 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 497 человек.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на передвижение в ночное время. За последние сутки было выявлено 168 подобных нарушений.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижения – 2 тысячи лари (около 602,5 доллара).

При этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария выступил на этой неделе с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима в Грузии.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (841)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019


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