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Тбилисские таксисты провели масштабную акцию протеста в столице Грузии

В Грузии снизился показатель инфицирования работников с высоким риском заражения

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (843)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210209/250839887/V-Gruzii-snizilsya-pokazatel-infitsirovaniya-rabotnikov-s-vysokim-riskom-zarazheniya.html

Тестирование показало, что среди таксистов, педагогов, работников торговли, священнослужителей инфицирование коронавирусом незначительное

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Регулярное тестирование на коронавирус показывает, что уровень распространения инфекции среди работников с высоким риском заражения – таксистов, педагогов, работников торговли, священнослужителей – довольно низкий, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

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Однако это не повод успокаиваться и думать, что коронавирус побежден, утверждает главный эпидемиолог страны.

В Грузии протестировали около 17 тысяч таксистов и показатель положительных случаев всего 0,5%. Протестировано 13 600 торговцев рынков, из них инфекцию выявили у 0,4%. Что касается священнослужителей, то протестировано 8 200 человек и из них положительные результаты у 1,1%.

В торговой сфере протестировано 6 тысяч человек, показатель инфицирования 0,1%. Также протестированы 12 600 педагогов школ, показатель положительности в этой группе составляет 0,3%.

Сосо Пхакадзе
photo: Goverment of Georgia / FB
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Гамкрелидзе сообщил, что у Минздрава Грузии будут списки тех медработников, которые на первом этапе согласны вакцинироваться. В специальный портал уже введены данные около 75 тысяч медработников. Первой лимитированной дозы – 29 250 доз вакцины Pfizer, которая поступит в страну в конце февраля, хватит на 14 тысяч медработников, это будут в первую очередь медики, работающие непосредственно с ковид-пациентами.

По словам Гамкрелидзе, распространяемость коронваируса, по сравнению с данными первых недель ноября-декабря, снизилась почти в десять раз. А в том случае, если показатель ношения масок в Грузии с 72% возрастет до 95%, к маю суточный прирост инфицированных будет колебаться в пределах 10, 20, 30.

В Грузии с начала пандемии зафиксировано более 263 тысяч случаев инфекции, выздоровели более 254 тысяч, скончались 3 306 пациентов. Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (843)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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