Рестораторы и владельцы других объектов питания смогут проконсультироваться по горячей линии по поводу соблюдения стандартов безопасности и учета всех требований властей

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В Грузии для объектов питания заработала горячая линия Национального агентства продовольствия – 1501, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Все рестораны в Грузии смогут возобновить работу в открытых пространствах с 15 февраля. Работа ресторанов и объектов питания была приостановлена 28 ноября, когда эпидемиологическое положение в стране достигло крайней точки.

"В связи с возобновлением экономической деятельности общественных объектов питания и ресторанов с будущей недели, Национальное агентство продовольствия выражает готовность сотрудничать и консультировать бизнес-операторов в вопросе соблюдения стандартов безвредности, чтобы с их стороны максимально были учтены законодательные требования", - говорится в заявлении агентства.

Представители объектов питания могут обратиться к центральному аппарату агентства и специалистам региональных служб.

Рестораторы на прошлой неделе анонсировали самовольное открытие 6 февраля, однако после решения властей о смягчении ограничений решение бизнеса изменялось. С 15 февраля объекты питания смогут принять гостей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья.