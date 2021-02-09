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Сотрудники охранной полиции в респираторах и масках в машине

Охранная полиция МВД Грузии получила новые бронированные машины и микроавтобусы

photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210209/250841789/Okhrannaya-politsiya-MVD-Gruzii-poluchila-novye-bronirovannye-mashiny-i-mikroavtobusy.html

На этих прочных машинах высокой проходимости можно перевозить все ценное, начиная от денег и драгоценностей и заканчивая ценным габаритным грузом

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Автопарк департамента охранной полиции МВД Грузии пополнился новыми специализированными автомобилями, сообщается на сайте ведомства.

Автопарк охранной полиции пополнился 31 машиной, предназначенной для службы инкассации. Это десять внедорожников  марки Mitsubishi с высоким уровнем бронирования для транспортировки денег и драгоценностей в сложных климатических условиях и в высокогорных районах. Восемь бронированных микроавтобусов марки Ford как для междугородней инкассации, так и для инкассации внутри города, и два специальных автомобиля марки Iveco с высокой грузоподъемностью для инкассации объемных грузов.

Технической службе охранной полиции достались шесть специализированных автомобилей марки Renault Dokker, оборудованных  для обеспечения качественного монтажа и обслуживания.

Отделению охраны движимого имущества и физических лиц переданы пять машин марки Skoda Scala, которые будут охранять и сопровождать негабаритные и опасные грузы.

Теги:
автомобили, МВД Грузии, Грузия


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