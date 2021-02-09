Охранная полиция МВД Грузии получила новые бронированные машины и микроавтобусы

На этих прочных машинах высокой проходимости можно перевозить все ценное, начиная от денег и драгоценностей и заканчивая ценным габаритным грузом

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Автопарк департамента охранной полиции МВД Грузии пополнился новыми специализированными автомобилями, сообщается на сайте ведомства.

Автопарк охранной полиции пополнился 31 машиной, предназначенной для службы инкассации. Это десять внедорожников марки Mitsubishi с высоким уровнем бронирования для транспортировки денег и драгоценностей в сложных климатических условиях и в высокогорных районах. Восемь бронированных микроавтобусов марки Ford как для междугородней инкассации, так и для инкассации внутри города, и два специальных автомобиля марки Iveco с высокой грузоподъемностью для инкассации объемных грузов.

Технической службе охранной полиции достались шесть специализированных автомобилей марки Renault Dokker, оборудованных для обеспечения качественного монтажа и обслуживания.

Отделению охраны движимого имущества и физических лиц переданы пять машин марки Skoda Scala, которые будут охранять и сопровождать негабаритные и опасные грузы.