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Обручальные кольца

Дело о помолвке 11-летней девочки: омбудсмены Грузии и Азербайджана бьют тревогу

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210209/250841933/Delo-o-pomolvke-11-letney-devochki-ombudsmeny-Gruzii-i-Azerbaydzhana-byut-trevogu.html

Видео с помолвки несовершеннолетних, появившееся в соцсети, вызвало не только негативную реакцию общественности, но и стало поводом для возбуждения уголовного дела

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Делом о предполагаемой помолвке 11-летней девочки и 15-летнего мальчика в Тбилиси заинтересовалась Народный защитник Азербайджана Сабина Алиева, которая обратилась за помощью к своей коллеге в Грузии Нино Ломджария.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
МВД Грузии начало расследовать факт возможной помолвки 11-летней девочки

Видео с вероятной помолвки подростков предположительно азербайджанской национальности в поселке Поничала в Тбилиси появилось в соцсетях 8 февраля.

Этот факт заинтересовал Народного защитника Азербайджана Сабину Алиеву, которая официально обратилась к Народному защитнику Грузии Нино Ломджария и попросила ее проследить за этим делом.

Также Алиева попросила власти Грузии принять соответствующие меры для оперативного расследования этого факта и обеспечить защиту прав несовершеннолетних.

Народный защитник Грузии уже занялась изучением вопроса и обещала при получении дополнительных фактов по делу информировать коллегу.

Свое расследование ведет и МВД Грузии. Оно возбудило уголовное дело по статье "принуждение к браку несовершеннолетнего" и проводит следственные мероприятия.

Теги:
подростки, Азербайджан, Грузия


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