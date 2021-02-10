Регистрация на онлайн-обучение в школах Грузии будет проходить по средам

Минобразования Грузии дает возможность родителям самим решать, отпускать ребенка в школу или продолжать учебу в дистанционном режиме

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сделать заявку на онлайн-обучение детей в школах Грузии или же упразднить родители могут каждую среду, сообщает Минобразования.

Минобразования Грузии дает новые рекомендации школам>>

Регистрация для желающих продолжить учебу в дистанционном режиме открыта для жителей трех больших городов – Тбилиси, Кутаиси и Рустави. Родители могут зарегистрировать ребенка на сайте online.emis.ge или же в самой школе.

"У родителей будет возможность каждую среду зарегистрировать своего ребенка или же отказаться от регистрации и отправить ребенка в школу", – заявила замминистра образования Екатерина Дгебуадзе.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля.

С 1 февраля учеба возобновилась в школах Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави.

Минобразования напоминает, что родители могут выбрать между очным и онлайн-образованием и решить, отправить ребенка в школу или остаться на дистанционке. Такой выбор могут сделать родители в Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Телави, Зестафони, Гардабани, Поти, Марнеули, Батуми, Кобулети и Гори.

Министерство образования также дает возможность учителям, относящимся к риск-группе, представить медицинскую справку и на ее основе остаться на дистанционном режиме работы. В таких случаях у школы есть возможность перенести конкретный предмет в онлайн-формат или заменить педагога. В ведомстве отмечают, что данный процесс должен осуществиться с учетом прав учителей.

В школах Грузии уже идет обязательное тестирование на коронавирус минимум 20% учителей и административного персонала. Они будут проверяться раз в две недели.

Школы сами смогут определить длительность уроков, начало уроков по классам и ступеням, внедрить гибкие смены, разработать собственную смешанную модель обучения для безопасности учеников, при планировании смешанной модели помнить, что ученики 1-4 классов обязательно должны находиться в классах.

В том случае, если учителям придется проводить дистанционные уроки, они получат соответствующую надбавку.

В случае выявления случаев коронавируса в школах будут действовать точечные ограничения.

Министерство призывает всех родителей внимательно ознакомиться с информацией, предоставленной школой, и тщательно выполнить следующие рекомендации: перед тем, как отправить ребенка в школу, измерить ему температуру, в случае температуры или других симптомов обязательно информировать школу, обеспечить своевременный приход ребенка в школу, а если температуру ученику выявят в школе, немедленно увести его домой. Также родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организованных школой.