Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 544

За последние 24 часа от коронавируса скончались пять человек, из ковид-клиник страны выписаны 469 пациентов, а с начала пандемии вылечились 255 385

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 544. Скончались пять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 263 601 случай заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 469 человек, с начала пандемии вылечились 255 385 пациентов. Скончались 3 311.

За сутки сделано 18 244 теста, в том числе 11 615 на антиген и 6 629 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находится 421 человек, в стационарах – 2 094, в ковид-гостиницах – 316.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.