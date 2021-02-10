Ковид-нарушения в Грузии: сколько штрафов выписано за сутки

Чаще всего граждане нарушают масочный режим, только за последние сутки за это оштрафованы 563 человека

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. За последние сутки сотрудники полиции зафиксировали 687 случаев нарушения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте МВД страны.

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Грузии действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Согласно данным МВД, с 1 января сотрудники полиции выявили 24 136 нарушений, из которых большинство – нарушение масочного режима. Только за последние сутки за нарушение правил ношения масок было оштрафовано 563 человека.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 124 подобных нарушения.

Штраф за нарушение масочного режима в Грузии составляет 20 лари (около 6 долларов), а вот за нарушение ограничения на передвижения – 2 тысячи лари (602,5 доллара).

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, премьер-министр Грузии Георгий Гахария на днях выступил с предложением увеличить штраф за повторное нарушение масочного режима вдвое.

Между тем эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдут 70% населения.