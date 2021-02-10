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Нет штрафам за маски – акция протеста у МВД Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210210/250850509/Net-shtrafam-za-maski---aktsiya-protesta-u-MVD-Gruzii.html

Акцию проводит движение "Солидарность", представители которой утверждают, что в Кодексе административных правонарушений Грузии нет такой статьи, которая позволяла бы полиции штрафовать граждан за отсутствие маски

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Движение "Солидарность" проводит акцию протеста у здания МВД Грузии в Тбилиси.

Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий, несколько активистов движения опротестовывают штрафы, которые полиция накладывает на граждан за нарушение правил ношения масок в общественных местах.

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По словам лидера движения "Солидарность" Лаши Шукакидзе, Кодекс административных правонарушений не предусматривает штрафы за неиспользование масок в общественных местах, тем самым правоохранители нарушают закон.

"Наша сегодняшняя акция – протест против штрафов, выписанных полицией за неиспользование маски в общественном месте. Мы неоднократно обращались к ним с заявлением, что закон не предусматривает санкции за это правонарушение. Я призываю каждого сотрудника патрульной полиции не нарушать закон, они не могут штрафовать граждан в публичном месте, это уголовное преступление, и каждый из них ответит перед законом", – сказал Шукакидзе.
Сотрудники полиции в ходе операции по устранению беспорядков на улицах Батуми
© Sputnik / Seyran Baroyan
Полиция задержала несколько участников ночного шествия в Батуми

Он сообщил, что движение "Солидарность" отправило ряд жалоб в МВД, на которые должны были ответить в течение десяти дней, однако патрульные продолжают "нагло" штрафовать граждан.

Участники акции держат в руках плакаты: "Полиция, не нарушай закон!", "Почитайте Уголовный кодекс".

Согласно статистике МВД, ежедневно в Грузии за нарушение правил ношения масок в общественных местах штрафуют несколько сотен человек. Размер штрафа составляет 20 лари (около 6 долларов).

В Грузии в связи с пандемией коронавируса действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Теги:
МВД Грузии, Акция, Грузия


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