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Мужчина в капюшоне и в наручниках

Сколько человек вышли на свободу по амнистии в Грузии: последние данные

© CC0 / Pixabay
Общество
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Темы:
Преступность в Грузии (1317)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210210/250850791/Skolko-chelovek-vyshli-na-svobodu-po-amnistii-v-Gruzii-poslednie-dannye.html

С 11 января 2020 года, когда в силу вступил Закон об амнистии, на свободу вышли уже 189 человек – 170 осужденных и 19 обвиняемых

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. К этому времени по Закону об амнистии из пенитенциарных учреждений Грузии освобождены 189 заключенных, сообщает Специальная пенитенциарная служба.

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Парламент Грузии принял Закон об амнистии 11 января 2021 года. По состоянию на 9 февраля, тюрьмы покинули 170 осужденных и 19 обвиняемых.

Из 170 осужденных 83 были незамедлительно освобождены из тюрьмы решением суда. По информации Специальной пенитенциарной службы, в результате сокращения срока наказания вдвое, тюрьму покинули 53 человека и еще 33 осужденных, которым срок наказания был сокращен на четверть.

Национальное бюро исполнения
photo: National Bureau of Enforcement / FB
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Кроме того, одному заключенному приговор изменен на домашний арест. А для одного осужденного, приговоренного к бессрочному лишению свободу, была определена дата освобождения (2026 год).

Из 170 освобожденных осужденных – десять женщины. Двое из них покинули тюрьму в результате сокращения срока наказания на четверть. А для четырех женщин заключение заменено на домашний арест.

За это время Специальная пенитенциарная служба направила в суд дела 4 055 заключенных.

Процесс освобождения осужденных по амнистии продолжается. Вопрос освобождения каждого заключенного рассматривает суд, и они покидают тюрьмы на основании решения суда, отмечают в Специальной пенитенциарной службе.

Темы:
Преступность в Грузии (1317)
Теги:
Амнистия, Тюрьма, Грузия


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