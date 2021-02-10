15:05 10 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0158
  • 100 RUB4.4784
  • USD3.3161
Поиск
Горящая свеча в руке, фото из архива

Грузинский академик Тамаз Гамкрелидзе скончался на 91-м году жизни

© CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210210/250851246/Gruzinskiy-akademik-Tamaz-Gamkrelidze-skonchalsya-na-91-m-godu-zhizni-.html

Гамкрелидзе долгое время был директором Института востоковедения им. Церетели и до конца жизни возглавлял ученый совет института

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинский академик, лингвист и востоковед Тамаз Гамкрелидзе скончался на 91-м году жизни, информацию об этом распространяет Институт востоковедения.

"Можно безоговорочно сказать, что с советских времен академик Тамаз Гамкрелидзе был самым известным и уважаемым грузинским ученым во всем мире. Также господин Тамаз всегда отличался активной гражданской позицией, был вовлечен в политическую и общественную жизнь страны. Он был педагогом, чутким руководителем и прекрасным коллегой многих поколений грузинских ученых", – отмечают работники института.

Академик Тамаз Гамкрелидзе
photo: G. Tsereteli Institute of Oriental Studies / FB
Академик Тамаз Гамкрелидзе

Тамаз Гамкрелидзе долгое время был директором Института востоковедения им. Церетели и до конца жизни возглавлял ученый совет института. Он – автор множества фундаментальных научных трудов, известных работ в области индоевропейской лингвистики, древних языков, теоретической лингвистики и картвелологии. Ряд работ академика Гамкрелидзе посвящен проблемам типологии и происхождения письма.

Гамкрелидзе был президентом Академии наук Грузии, а в последние годы – почетным президентом, почетным профессором и доктором ряда ведущих западных университетов, членом многих зарубежных научных обществ, президентом Европейской ассоциации лингвистов и т. д. Также он был удостоен множества престижных научных наград и премий.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Модель во время презентации коллекции Ayesha and Usman Ali на показе мод Hum Bridal Couture Week в Лахоре
Восточные красавицы: Модный свадебный показ прошел в Пакистане - фото
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время комендантского часа - видео
Оппозиция устроила шествие в Зугдиди во время "комендантского часа" - видео
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
Вакцина от COVID-19 в Грузии - этапы иммунизации
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться