Грузинский академик Тамаз Гамкрелидзе скончался на 91-м году жизни

Гамкрелидзе долгое время был директором Института востоковедения им. Церетели и до конца жизни возглавлял ученый совет института

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузинский академик, лингвист и востоковед Тамаз Гамкрелидзе скончался на 91-м году жизни, информацию об этом распространяет Институт востоковедения.

"Можно безоговорочно сказать, что с советских времен академик Тамаз Гамкрелидзе был самым известным и уважаемым грузинским ученым во всем мире. Также господин Тамаз всегда отличался активной гражданской позицией, был вовлечен в политическую и общественную жизнь страны. Он был педагогом, чутким руководителем и прекрасным коллегой многих поколений грузинских ученых", – отмечают работники института.

Тамаз Гамкрелидзе долгое время был директором Института востоковедения им. Церетели и до конца жизни возглавлял ученый совет института. Он – автор множества фундаментальных научных трудов, известных работ в области индоевропейской лингвистики, древних языков, теоретической лингвистики и картвелологии. Ряд работ академика Гамкрелидзе посвящен проблемам типологии и происхождения письма.

Гамкрелидзе был президентом Академии наук Грузии, а в последние годы – почетным президентом, почетным профессором и доктором ряда ведущих западных университетов, членом многих зарубежных научных обществ, президентом Европейской ассоциации лингвистов и т. д. Также он был удостоен множества престижных научных наград и премий.