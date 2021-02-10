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Массовая вакцинация от COVID-19

Грузия получила специальные шприцы для вакцины Pfizer

© AFP / FREDERIC J. BROWN
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (847)
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Sputnik Грузия
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К началу вакцинации в Грузии уже готовы девять клиник, именно они получат специальные шприцы, предназначенные для инъекции препарата Pfizer

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Грузия получила 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для вакцинации медперсонала препаратом Pfizer.

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Как заявила замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния, персонал тех медицинских учреждений, которые включены в процесс вакцинации, прошел тренинг по использованию специальных шприцев.

По словам Габуния, помимо закупки вакцин, Минздрав Грузии и Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья работают над закупкой тех материалов, которые необходимы для осуществления программы вакцинации от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса
© photo: Sputnik / Sergey Pivovarov
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"Поэтапно мы будем пополнять запасы этих материалов. Все зависит от того, какую вакцину мы получим и инъекционный шприц какого типа понадобится для конкретной вакцины", - заявила Габуния.

В конце февраля в Грузию поступит 29 250 доз вакцины Pfizer.

На первом этапе будут вакцинироваться медики, которые входят в самую высокую группу риска заражения коронавирусом. У Минздрава Грузии уже есть списки тех медработников, которые согласны сделать вакцину в первом потоке. На специальном портале уже составлен список из 75 тысяч медработников. Первой лимитированной дозы вакцины хватит на 14 тысяч медработников.

Для начала вакцинации вакциной Pfizer к этому времени готовы девять клиник.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (847)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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