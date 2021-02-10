Собрание Синода Грузии: о чем будут говорить духовные лидеры

Ситуация вокруг Давид-Гареджи, скандал о ксенофобских высказываниях или смена главы епархий - чему уделят внимание члены Синода?

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Заседание Священного синода Грузинской православной церкви (ГПЦ) пройдет в Патриархии Грузии в четверг.

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Повестка дня Синода до сих пор неизвестна, однако в СМИ крутятся различные версии причины собрания глав Грузинской православной церкви.

Последний раз Синод ГПЦ собирался в марте 2020 года в разгар пандемии коронавирус. Тогда единственный вопросом обсуждения было таинство причастия и стоит ли его проводить в пандемию.

Сейчас у Синода есть несколько тем для обсуждения, которые в последнее время становились объектом обсуждения теологов и СМИ.

Версия первая: Давид Гареджи

Одной из вероятных тем, которую могут обсуждать члены Священного синода – эта тема монастыря Давид Гареджи.

Давид-Гареджи представляет собой высеченные в скалах около 20 монастырей, которые являются одной из святынь Грузинской православной церкви. На данном этапе часть монастырского комплекса контролируется Азербайджанской стороной и доступ к ней ограничен для паломников.

Дело картографов, которые обвиняются в сокрытии карт, из-за чего Грузия могла потерять часть своих территорий, в том числе и часть Давида-Гареджи, также представляет интерес Грузинской православной цервки. В своем последнем обращении к властям Патриархия Грузии указывала на важность продолжения диалога с Азербайджаном и возвращения монастырского комплекса под контроль Грузии.

Версия вторая: Антисемитизм

Еще одной возможной темой обсуждения теологи называют скандал о ксенофобских и антисемитских высказываниях, звучащих во время проповедей.

Шумиха поднялась из-за антисемитского содержания проповеди митрополита Кутаисско-Гаенатской епархии Иоанна Гамрекели. Вслед за ним с подобной проповедью выступил диакон Троицкого собора в Кутаиси Илиа Каркадзе.

А после к ним добавился скандал из-за проповеди Тадеоза Саралидзе, в которой были ксенофобские заявления и идеализация воровского мира. Но самым болезненным для общественности оказалась та часть проповеди, которая касалась детей. По словам протоиерея, если дети – паразиты, постоянно сидят в телефонах, не годятся в спорте, не почитают церковь, лучше, чтобы они умирали маленькими и попадали в рай, чем вырастали никчемными людьми.

Версия третья: смена главы епархий

Еще одной темой для обсуждения может стать назначение новых епископа в епархии Боржоми и Болниси.

Епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили) заболел коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, он скончался 20 ноября прошлого года в возрасте 65 лет.

Для назначения нового епископа необходимо решение Священного синода.

Версия четвертая: необычная

Еще одну версию заседания синода распространила "Ассоциация экспертов в области религии". По их мнению, на заседании Священного Синода Католикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго попытаются сместить, а новым предстоятелем ГПЦ может стать его местоблюдитель, митрополит Сенакской и Чхороцкуйской Епархии, отец Шио (Муджири).

Однако эта версия была опровергнута в Патриархии Грузии сразу же. Глава службы по связям с общественностью, протоиерей Андрия Джагмаидзе назвал заявление теологов фантазией.

"У меня будет большая просьба к журналистам, не обращайтесь с вопросами, связанными с этеми фантазиями", — заявил Джагмаидзе.

Уже до конца этого дня будет известно, что все таки обсуждала Грузинская церковь и какое решение она приняла.