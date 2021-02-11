09:14 11 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0145
  • 100 RUB4.4852
  • USD3.3112
Поиск
Поезд заезжает в тоннель на станции метро Тбилиси Государственный университет

Ремонт на миллион: как изменится станция тбилисского метро "Гоциридзе"

© Sputnik / Denis Aslanov
Общество
Получить короткую ссылку
12820
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250856426/Remont-na-million-kak-izmenitsya-stantsiya-tbilisskogo-metro-Gotsiridze-.html

Станция "Гоциридзе" – единственная полностью открытая станция тбилисского метрополитена, где невозможно укрыться от дождя

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Ремонт станции тбилисского метрополитена "Гоциридзе" обойдется в 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов), сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Одна из станций метро в Тбилиси закрывается на три месяца>>

Станция "Гоциридзе" тбилисского метрополитена закрылась в начале февраля на три месяца. Это единственная полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.

"Проект ремонта станции "Гоциридзе" начался в августе. На данном этапе идет капитальный ремонт вестибюля и идут работы по установке крыши над перроном", – заявил мэр Тбилиси.

По его словам, также параллельно экспертиза установит степень устойчивости самого перрона и определит его безопасность. Последующие работы будут зависеть от заключения экспертизы.

Каха Каладзе
photo : Government of Georgia / FB
Каладзе попросил дизайнеров помочь с проектом станции метро "Варкетили"

Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото
Как тушили пожар в историческом здании Конюшни в Тбилиси - видео
Как тушили пожар в историческом здании "Конюшни" в Тбилиси - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться