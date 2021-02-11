Ремонт на миллион: как изменится станция тбилисского метро "Гоциридзе"

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Ремонт станции тбилисского метрополитена "Гоциридзе" обойдется в 3,5 миллиона лари (более 1 миллиона долларов), сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Одна из станций метро в Тбилиси закрывается на три месяца>>

Станция "Гоциридзе" тбилисского метрополитена закрылась в начале февраля на три месяца. Это единственная полностью открытая станция с боковыми платформами, где невозможно укрыться от дождя и ветра.

"Проект ремонта станции "Гоциридзе" начался в августе. На данном этапе идет капитальный ремонт вестибюля и идут работы по установке крыши над перроном", – заявил мэр Тбилиси.

По его словам, также параллельно экспертиза установит степень устойчивости самого перрона и определит его безопасность. Последующие работы будут зависеть от заключения экспертизы.

Станция "Гоциридзе" была открыта 11 января 1966 года и с тех пор ее облик особо не менялся. До 2011 года станция носила название "Электродепо", а в 2011 году получила имя руководителя метростроя Виктора Гоциридзе.

На сегодняшний день тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.