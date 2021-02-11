Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 557

За последние 24 часа от коронавируса скончались десять человек, из ковид-клиник страны выписаны 639 пациентов, а с начала пандемии вылечились 256 024

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 557. Скончались десять человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 264 158 случаев заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 639 человек, с начала пандемии вылечились 256 024 пациента. Скончались 3 321.

За сутки сделано 21 890 тестов, в том числе 13 380 на антиген и 8 510 ПЦР-тестов.

В карантине в данное время находятся 386 человек, в стационарах – 2 083, в ковид-гостиницах – 290.

41 гражданин Грузии доставлены на лечение из других стран.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.