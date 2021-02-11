COVID-география Грузии: где больше инфицированных?

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 209 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 557 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 21 890 тысяч тестов на коронавирус, из них 13 380 на антиген и 8 510 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,54%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,5%, за последнюю неделю – 3,23%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 209 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Регион Количество новых случаев COVID-19 Аджария 21 Имерети 113 Квемо Картли 43 Шида Картли 63 Гурия 33 Самегрело - Земо Сванети 24 Кахети 33 Мцхета-Мтианети 7 Самцхе-Джавахети 10 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 1

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 787 активных случаев заражения, из них 2 083 пациента проходят лечение в клиниках, 290 – в ковид-гостиницах, а 2 414 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 556 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 129 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 321 человек.