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Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия, пассажиры в масках

COVID-география Грузии: где больше инфицированных?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (849)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250859026/COVIDgeografiya-Gruzii-gde-bolshe-infitsirovannykh.html

Большая часть положительных тестов на коронавирус приходится на Тбилиси – 209 новых инфицированных

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 557 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.

За последние сутки в Грузии провели 21 890 тысяч тестов на коронавирус, из них 13 380 на антиген и 8 510 ПЦР.

По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,54%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,5%, за последнюю неделю – 3,23%.

Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 209 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

 Регион Количество новых случаев COVID-19
 Аджария  21
 Имерети  113
 Квемо Картли  43
 Шида Картли  63
 Гурия  33
 Самегрело - Земо Сванети  24
 Кахети  33
 Мцхета-Мтианети  7
 Самцхе-Джавахети  10
 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети  1

В настоящее время в стране зарегистрировано 4 787 активных случаев заражения, из них 2 083 пациента проходят лечение в клиниках, 290 – в ковид-гостиницах, а 2 414 – лечатся на дому.

На данном этапе состояние 556 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 129 человек.

Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 321 человек.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (849)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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