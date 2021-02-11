COVID-география Грузии: где больше инфицированных?

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. За последние сутки в Грузии выявлено 557 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава на брифинге во вторник.
За последние сутки в Грузии провели 21 890 тысяч тестов на коронавирус, из них 13 380 на антиген и 8 510 ПЦР.
По последним данным, показатель положительных случаев коронавируса в Грузии за последний день составляет 2,54%. Среднестатистический за последние 14 дней – 3,5%, за последнюю неделю – 3,23%.
Большая часть новых случаев заражения за последние сутки приходится на Тбилиси – 209 пациентов. Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
|Регион
|Количество новых случаев COVID-19
|Аджария
|21
|Имерети
|113
|Квемо Картли
|43
|Шида Картли
|63
|Гурия
|33
|Самегрело - Земо Сванети
|24
|Кахети
|33
|Мцхета-Мтианети
|7
|Самцхе-Джавахети
|10
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|1
В настоящее время в стране зарегистрировано 4 787 активных случаев заражения, из них 2 083 пациента проходят лечение в клиниках, 290 – в ковид-гостиницах, а 2 414 – лечатся на дому.
На данном этапе состояние 556 человек расценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ подключены 129 человек.
Первый случай инфицирования коронавирусом зарегистрировали в Грузии 26 февраля 2020 года. С момента начала пандемии в стране выявили более 260 тысяч случаев, скончались 3 321 человек.