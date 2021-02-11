"Вранье!" – протестующие принесли Пиноккио к зданию правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Молодежное крыло оппозиционной партии "Европейская Грузия" проводит акцию-перформанс перед зданием правительственной администрации в центре Тбилиси, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.

Протестующие требуют отмены всех ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Акция проходит несмотря на постепенное послабление ограничений в стране. Активисты обвиняют правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" во лжи.

Демонстранты даже принесли к зданию правительства деревянного Пиноккио – главного героя сказки итальянского писателя Карло Коллоди. Пиноккио представлял собой деревянную куклу и особенностью этого персонажа являлось то, что у него увеличивалась длина носа всякий раз, когда он лгал.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Акция молодёжного крыла партии "Европейская Грузия" у здания администрации правительства 11 февраля 2021 года

"Мы не удивимся, если в будущем у представителей правительства вырастет длинный деревянный нос от их постоянной лжи. Все, что мы слышим на протяжении последних лет, – это ложь и еще раз ложь. Мы протестуем против регуляций и будем протестовать против них еще много раз. Как будто бы они сейчас собираются открывать рестораны, но это тоже огромная ложь", – рассказал один из участников акции журналистам.

С 15 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави планируется возобновление учебы в школах и работы уличных кафе. Однако многие рестораны все равно недовольны таким решением – кафе смогут принимать гостей только по будням, до наступления действия ограничения на передвижения, тем более в феврале, когда в обычное время уличным кафе работать не принято. По их мнению, это никак не повлияет на улучшение их деятельности.

Власти же, в свою очередь, настаивают на том, что до того момента, как в стране начнется вакцинация против коронавируса, ограничения стоит снимать очень осторожно и ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию.