Внешний периметр тюрем в Грузии патрулируется на квадроциклах

Мобильные группы, которые контролируют безопасную зону вокруг тюрем, оснащены транспортным средством

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Безопасность внешней зоны потенциальных учреждений контролируют мобильные группы на квадроциклах, говорится в сообщении на сайте Специальной пенитенциарной службы.

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Приказом министра юстиции, установлен штраф за нарушение безопасной зоны вокруг пенитенциарных учреждений.

"Указанное решение служит обеспечению высокого стандарта безопасности пенитенциарных учреждений… Исходя из того, что площадь учреждения и внешняя запрещенная зона охватывает большую территорию, а во многих случаях имеется сложный ландшафтный рельеф, патрулирование осуществляется на квадроциклах", – отмечено в сообщении.

Патрулирование внешнего периметра осуществляют сотрудники главного управления внешней охраны и информационно-технической безопасности пенитенциарного департамента.

С 28 января по сей день мобильные группы выявили 42 нарушения. Большинство из них – 34 случая – было зафиксировано на периметре Глданской тюрьмы, а остальные восемь штрафов выписаны в пенитенциарном учреждение №2.

За нарушение установленного законодательством Грузии режима во внешней запрещенной зоне пенитенциарного учреждения предусмотрен штраф в размере 500 лари (151 доллар). За повторное нарушение штраф удваивается.

Специальная пенитенциарная служба призывает граждан подчинятся установленным правилам и воздержатся от передвижения по внешней запрещенной зоне и на прилегающей территории.