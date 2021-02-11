"Искусственная красота победила" – Тина Канделаки выложила "отфотошопленный" снимок

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская бизнесвумен, журналист грузинского происхождения Тина Канделаки выложила фото с использованием фотошопа, поговорив на тему естественной красоты.

Канделаки поделилась своей фотографией, на которой явно видны "следы" фотошопа в районе талии, которая выглядит заметно уже. Однако Канделаки это сделала специально, ведь темой ее нового поста была именно искусственная красота, которая, по словам грузинки, победила естественную.

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"Искусственная красота победила естественность – это факт. По количеству достижений развитие инструментов искусственной красоты превзошло развитие инструментов для сохранения красоты естественной. Так выглядит погоня за вечной молодостью", – пишет журналист.

В пример для наглядности Канделаки привела мультфильмы, которые в далеком прошлом показывали "идеалы красоты".

"Еще в "Трех толстяках" (1966 год!) была кукла Суок. На нее облизывалась половина школьников и пионеров Советского Союза, как, собственно говоря, и на Мальвину. Обе они – абсолютно тиктоковские персонажи. Искусственные. Или вот улучшенная в результате эволюции Алиса Селезнева – девочка из будущего. Она тоже стала экстремально популярной в Советском Союзе со своей аниме-красотой. Необыкновенно большие глаза, носик кнопочкой и аккуратные губки. А потом спрос вызвал рост предложения, ведь кукла – это олицетворение вечной молодости. Она никогда не постареет и всегда будет красивой", – отмечает Канделаки.

В завершение грузинка забавно отметила: "P. S. Осторожно! На фото очень много фотошопа: в жизни так выглядит только Ким Кардашьян".