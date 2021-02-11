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Новый центр Службы спасения 112 в Рустави

В День экстренного номера "112" в Грузии наградили всех операторов

photo: courtesy of Giorgi Kvirikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250862569/V-Den-ekstrennogo-nomera-112-v-Gruzii-nagradili-vsekh-operatorov.html

Грузия вместе с 80 странами мира 11 февраля отмечает Международный день экстренного номера "112", учрежденный ЕС в 2009 году

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Международный день экстренного номера "112" отметили и в Грузии – приказом министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури отмечены все операторы центра оперативного реагирования, сообщается на сайте ведомства.

Центр службы спасения 112
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Замминистра внутренних дел Георгий Бутхузи посетил тбилисский центр "112" и вручил сотрудникам благодарственные грамоты за самоотверженный труд в период пандемии и за вклад, внесенный в эффективную работу центра. Главе центра"112" города Рустави вручен медальон МВД за особые заслуги.

В период пандемии к функциям "112" добавилась еще одна. В случае подтверждения коронавируса, граждане могут позвонить на "112" и попросить о помощи. В 2020 году операторы приняли около семи миллионов звонков. Для обеспечения беспрерывной работы центра количество операторов увеличено на 115%, говорится в сообщении МВД.

В 2009 году Еврокомиссия, Европарламент и ЕС объявили 11 февраля Днем "112". Праздничная дата выбрана не случайно, она содержит цифры номера 112: 11 число 2-го месяца. Этот день отмечает в более 80 странах мира.



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