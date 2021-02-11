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Полиэтиленовый пакет на дереве

В Грузии выявили компании, все еще производящие запрещенные пластиковые пакеты

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250862945/V-Gruzii-vyyavili-kompanii-vse-esche-proizvodyaschie-zapreschennye-plastikovye-pakety.html

Запрет на использование пластиковых пакетов в Грузии введен с 2019 года, однако они все еще в ходу в торговой сети и продолжают загрязнять окружающую среду

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В результате масштабной проверки компаний по производству пакетов сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии нашли и опечатали 1 493 490 единиц пластиковых пакетов.

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С целью защиты окружающей среды с апреля 2019 года в Грузии введен запрет на производство, импорт и реализацию одноразовых полиэтиленовых пакетов любой плотности, кроме биоразлагаемых пакетов. За нарушение нормы закона субъектами установлен штраф в 500 лари (150 долларов), а товар подлежит конфискации. Повторное нарушение предусматривает штраф в 1000 лари (300 долларов).

Полиэтиленовые пакеты
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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"После запрета на производство, импорт и продажу пластиковых пакетов в Грузии Департамент экологического надзора регулярно проверяет компании, производящие пакеты, по всей стране. Цель проверки - не допустить попадания пластиковых пакетов в торговую сеть и, соответственно, снизить загрязнение окружающей среды", - заявил начальник Департамента экологического надзора Ираклий Мукниашвили.

По информации ведомства, в Тбилиси и регионах были проверены 32 объекта, были выявлены нарушения предприятиями технических регламентов на производство пластиков и биоразлагаемых пакетов.

Материалы будут отправлены в соответствующее ведомство для дальнейшего реагирования.

Контроль за нарушением требований законодательства при производстве, импорте и продаже пакетов осуществляют несколько ведомств в пределах своей компетенции.

Департамент экологического надзора следит за процессом производства, Минфин – за импортом, а за процессом реализации – орган местного самоуправления.

Теги:
пластиковые пакеты, Грузия


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