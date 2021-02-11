Застрявшие в Омане грузинские моряки скоро вернутся на родину

Агентство морского транспорта Грузии вместе с посольством Грузии в Саудовской Аравии проделало большую работу, чтобы добиться разрешения на возвращение грузинских моряков на родину

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Агентство морского транспорта Грузии ведет активные переговоры с государством Оман о возвращении на родину грузинских моряков, сообщает Первый канал со ссылкой на ведомство.

Грузинские моряки застряли в Омане и просят о помощи>>

По распространенной информации, грузинские моряки обратились за помощью в Агентство морского транспорта Грузии 19 января. Проблема заключалась в продолжающемся частном правовом споре между грузовладельцем и судовладельцем, из-за которого судно застряло в Омане.

"Администрация Агентства морского транспорта Грузии находится в постоянном контакте с грузинскими моряками в Омане и делает все возможное вместе с другими ведомствами для их скорейшего возвращения на родину", - заявляют в агентстве.

В агентстве подчеркивают, что в процессе возвращения моряков активно участвует посольство Грузии в Саудовской Аравии, которое покрывает и Оман.

"Подобные случаи требуют деликатного подхода и некоторого времени до принятия окончательного решения", - сообщают в агентстве.

За это время удалось установить, что капитан судна, грек по национальности, самовольно забрал паспорта у грузинских моряков и передал их грузовладельцу, который в свою очередь отказывался возвращать документы.

После вмешательства Агентства морского транспорта и консультации моряков появилась возможность защитить их от нежелательных процессов, связанных с возможной юридической ответственностью.

Грузинским морякам уже выданы визы, и круглосуточно ведется работа по их возвращению на родину. На сегодняшний день государство Оман выдало разрешение на смену экипажа, а государство, под флагом которого плавало судно, - документ о списании грузинских моряков без их замены. Именно это стало результатом довольной сложной и длительной консультации.

Часть моряков поселили в гостиницу, а часть по собственной воле пожелала остаться на корабле. Они обеспечены питанием и всеми видами помощи, включая квалифицированные медицинские услуги.

Среди застрявших в Омане моряков есть и такие, у которых на днях истек срок действия контракта, и они получат соответствующую компенсацию.

В Агентстве морского транспорта заверяют, что совсем скоро все застрявшие в Омане грузинские моряки вернутся на родину.