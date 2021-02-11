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Главный вокзал Шверина. Германия

Граждане Грузии смогут легально работать в Германии

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Темы:
Внешняя политика Грузии (578)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250863341/Grazhdane-Gruzii-smogut-legalno-rabotat-v-Germanii.html

Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые стартуют с 1 апреля, и желающие должны соответствовать определенным требованиям

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Граждане Грузии смогут отправиться легально работать в Германию на сезонную работу - договоренность была достигнута между главой Минздрава Екатериной Тикарадзе и послом Германии в Грузии Хубертом Книршем.

Соглашение "О трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах в Федеративной республике Германия" было оформлено 17 января 2020 года.

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Для того, чтобы отправиться в Германию на легальную работу, граждане Грузии должны будут пройти обязательную регистрацию на специальном сайте. Регистрация стартует 15 февраля и будет длиться весь год.

Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются 1 апреля, и желающие должны соответствовать определенным требованием.

Регистрироваться на работу могут только граждане Грузии в возрасте от 18 до 60 лет, которые не были в Шенгенской зоне за три месяца до планируемого отъезда. Также соискатели должны быть здоровы физически и иметь опыт и мотивацию для сбора урожая. Кроме того, у регистрирующихся не должно быть никаких нарушений, которые могут им помешать въехать в страну.

Помимо прочих требований соискатели должны знать немецкий или английский язык на элементарном коммуникационном уровне. Требование знания языка будет определять работодатель.

Что касается самой работы, то речь идет о сборе урожая в течение одного-трех месяцев в разные сезоны. Работать придется пять-шесть дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная зарплата же составит 9 с половиной евро в час, из которой будут вычитаться налоги и траты на питание и проживание.

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После прохождения регистрации сотрудники государственного агентства способствования трудоустройству Минтруда Грузии свяжутся с соискателями и пригласят в сервис-центр, куда соискатель должен прийти с удостоверением личности и/или загранпаспортом.

Информация о соискателях будет передаваться работодателям в Германии, которые будут принимать окончательное решение. В случае его одобрения работодатель отправит работнику трудовой контракт, который будет оформлен до поездки в Германию.

Все услуги предоставляются бесплатно.

Темы:
Внешняя политика Грузии (578)
Теги:
Сельское хозяйство, Германия, Грузия


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