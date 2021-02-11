19:01 11 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0145
  • 100 RUB4.4852
  • USD3.3112
Поиск
Вакцинация от коронавируса

Грузия получит дополнительную партию вакцины AstraZeneca

© photo: Sputnik / Vitaly An'kov
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (851)
48 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/13/250651801.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250863605/Gruziya-poluchit-dopolnitelnuyu-dozu-vaktsiny-AstraZeneca.html

Производитель вакцины AstraZeneca уже подтвердил согласие на поставку Грузии дополнительных вакцин

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Грузия получит дополнительные 150 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca, об этом заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Пандемия коронавируса COVID - вакцинация
© AP Photo / Manu Fernandez
Аллергия и вакцинация – Минздрав Грузии утвердит спецпротокол

Одним из поставщиков вакцины AstraZeneca является COVAX-платформа, которая обеспечит поставку 300 тысяч доз. Параллельно, по словам Тикарадзе, ведутся прямые переговоры с производителем, который подтвердил, что обеспечит Грузию дополнительной дозой в первой половине марта.

Первые дозы вакцины Грузия должна получить к концу февраля. Соответствующее соглашение уже оформлено.

"Вы знаете, какой дефицит вакцин на рынке, и часто задают вопрос об их надежности. Мы последовательно следуем плану, чтобы надежность была высокой. Что касается транспортировки, доставку обеспечивает сама COVAX-платформа. Она же выберет и авиакомпанию-перевозчика", - заявила Тикарадзе.

На первом этапе в конце февраля Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer для вакцинации медперсонала. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для этой вакцины.

Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений, но в скором времени их число увеличится до 15.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (851)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Вакцинация, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Женщина фотографируется с собаками породы тибетский мастиф в горах Тибета
Тибет вне ковида: как живут тибетцы в разгар мировой пандемии - фото
Заработать и помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи
Помочь родителям: как школьник копит на ипотеку для своей семьи - видео
Кому и сколько должна Грузия?
Кому и сколько должна Грузия?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться