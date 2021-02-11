Грузия получит дополнительную партию вакцины AstraZeneca

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Грузия получит дополнительные 150 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca, об этом заявила журналистам глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Одним из поставщиков вакцины AstraZeneca является COVAX-платформа, которая обеспечит поставку 300 тысяч доз. Параллельно, по словам Тикарадзе, ведутся прямые переговоры с производителем, который подтвердил, что обеспечит Грузию дополнительной дозой в первой половине марта.

Первые дозы вакцины Грузия должна получить к концу февраля. Соответствующее соглашение уже оформлено.

"Вы знаете, какой дефицит вакцин на рынке, и часто задают вопрос об их надежности. Мы последовательно следуем плану, чтобы надежность была высокой. Что касается транспортировки, доставку обеспечивает сама COVAX-платформа. Она же выберет и авиакомпанию-перевозчика", - заявила Тикарадзе.

На первом этапе в конце февраля Грузия получит 29 250 доз вакцины Pfizer для вакцинации медперсонала. В страну уже завезены 50 тысяч специальных шприцев, которые нужны для этой вакцины.

Для начала вакцинации уже готовы девять медицинских учреждений, но в скором времени их число увеличится до 15.