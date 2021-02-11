Надежда Михалкова показала фотографии повзрослевших детей от Резо Гигинеишвили

Режиссер и актриса не так часто делится фотографиями своих детей, но в этот раз она сделала исключение

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская актриса и режиссер Надежда Михалкова поделилась фотографиями детей от бывшего супруга – режиссера Резо Гигинеишвили.

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Артистка не так часто делится фотографиями своих детей, но в этот раз она сделала исключение. "Зажать и не отпускать", - так подписала Михалкова фотографию, где она обнимает своего сына Ивана.

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На втором фото изображены дети Надежды Михалковой – Нина и Иван, а также дочь Анны Михалковой. "Ох, началось , с "ночевой" не дома... Пока разрешают хоть уложить", - говорит Михалкова.

Подписчики же только умиляются детьми Михалковой и Гигинеишвили, оставляя добрые комментарии.

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Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова были женаты с 2010 по 2017 год. За это время Надежда родила Нину в 2011 году и Ивана в 2013 году.

Информация о том, что в отношениях Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили не все гладко, появились в СМИ в середине 2016 года. Тогда супруги опровергли информацию о разводе. Однако Михалкова подала на развод в сентябре 2017 года. В начале октября на тот момент супруги встретились в суде, где им дали месяц, чтобы принять окончательное решение. Но брак спасти не удалось.