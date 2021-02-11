Экс-супруг Анфисы Чеховой Гурам Баблишвили женился и вновь станет отцом

Эффектная возлюбленная на 13 лет младше Гурама. Про нее часто говорят "копия Анфисы", намекая на пышные формы знаменитости

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Бывший муж Анфисы Чеховой актер Гурам Баблишвили женился и скоро вновь станет отцом.

Баблиашвили официально заключил свой брак в январе этого года, но только недавно стало известно, что пара ждет ребенка. Супруги активно проводят время, снимая тик-ток видео. Многие подписчики даже удивляются, как Юлия на последних сроках может так лихо двигаться.

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К слову, эффектная брюнетка на 13 лет младше Гурама. Интересно, что про нее часто говорят "копия Анфисы" — намекая на пышные формы и длинные волосы.

Гурам и Юля начали свои отношения в 2018 году, однако о беременности девушка своим подписчикам говорить сразу не стала. Она выкладывала либо старые фото, либо фото, где не видно живота.

У Гурама уже есть сын Соломон, который родился в браке с Анфисой Чеховой. Мальчику 8 лет и, несмотря на развод родителей, он много времени проводит и с мамой, и с папой.

Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили прожили вместе семь лет.