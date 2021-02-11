Вакцинация – не чипизация: Патриархия ответит любителям теорий заговора

Святейший Синод также обсуждал тему Давид-Гареджи и другие вопросы, накопившиеся за прошедший год

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Патриархия Грузии не выступает против вакцинации и не будет делить людей на вакцинированных и невакцинированных, заявил митрополит Вани и Багдати Антон Булухия после заседания Синода.

Вакцинация против коронавируса является излюбленной темой любителей теории заговора. В грузинском интернет-пространстве активно распространяется материал о том, что вместе с вакциной гражданам колют жидкие чипы.

"Мы рассмотрели вопрос вакцинации. В этом случае мы хотим объяснить тот взгляд, что вакцинация не рассматривается как чипизация. Это чисто биологический и медицинский вопрос… Не мы, сама ООН приняла то, что не должно быть разницы между теми, кто сделал вакцину, а кто – нет. Также и с нашей стороны не будет разделения, кто сделает, а кто – нет", - сказал Булухия журналистам.

Помимо темы вакцины, Святейший Синод также обсуждал тему Давид-Гареджи и другие вопросы, накопившиеся за последний год.

Тема Давид-Гареджи очень актуальна для Грузинской православной церкви. На данном этапе часть монастырского комплекса контролируется Азербайджанской стороной и доступ к ней ограничен для паломников.

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Дело картографов, которые обвиняются в сокрытии карт, из-за чего Грузия могла потерять часть своих территорий, в том числе и часть Давид-Гареджи, также представляет интерес для Грузинской православной церкви. В своем последнем обращении к властям Патриархия Грузии указывала на важность продолжения диалога с Азербайджаном и возвращения монастырского комплекса под контроль Грузии.