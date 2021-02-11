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Ткибули - люди у входа в шахту Миндели, где погибли шахтеры

Шахтеры в Ткибули прекратили протест

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210211/250864604/Shakhtery-v-Tkibuli-prekratili-protest.html

Требования шахтеров изучит специальная комиссия, которая будет сформирована из представителей администрации, шахтеров и профсоюза

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Шахтеры разблокировали угольную шахту имени Дзидзигури в Ткибули (регион Имерети) и завершили протест, заявил мажоритарный депутат района Бежан Цакадзе.

Работа на шахте имени Дзидзигури была парализована с минувшей ночи. Несколько шахтеров с требованием выплаты полной заработной платы отказывались выходить из шахты.

Шахта
© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
В Ткибули протестуют шахтеры – парализована работа шахты Дзидзигури

"Работа на шахте возобновится завтра с утра. Требования шахтеров изучит специальная комиссия, которая будет сформирована из представителей администрации, шахтеров и профсоюза", - сказал Цакадзе в эфире Первого канала..

Всего на шахте Дзидзигури работает около 70 человек. Протест начался после того, как горнодобывающая компания "Сакнахшири" ("Грузуголь") отказалась выплачивать полную зарплату за январь, ссылаясь на невыполнение плана по добыче угля.

В компании "Сакнахшири", которая управляет шахтами, заявили, что горняки четвертого участка не выполнили план, что отразилось на их зарплате, согласно трудовому договору, оформленному между компанией и работниками.

По информации компании, днем 10 февраля на рабочей встрече были подведены подвели итоги работы за январь. В результате выяснилось, что четвертый участок выполнил план всего на 77,7%. Объем добытого угля составил 4,6 тысячи тонн. Соответственна и оплата – 48 лари в день.

Теги:
Шахтеры, Ткибули, Грузия


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